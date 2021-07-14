تراند الفن: سرعة جنونية وتسابق يؤدي إلى حادث مروع

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسابقاً بسرعة جنونية بين مركبتين على أحد الطرق، مما تسبب في الاصطدام بسيارة راكب ثالث كان على الجانب الأيمن.

وظهر خلال المقطع، حالة من الجنون وسباق سرعة بين قائدي مركبتين، وتجاوزًا على حقوق الآخرين حيث تسببا في الاصطدام وتدمير سيارة كانت تسير على الجانب الأيمن.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات وسالكي الطريق للخطر.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “تواصل”، بدقة تحديد توقيت أو مكان تصوير المقطع المتداول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.