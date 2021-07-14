فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : علقت الناشطة الكويتية سلوى المطيري، في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، على زواج الممثلة الكويتية إلهام الفضالة من الممثل شهاب جوهر، والذي أثار جدلًا في الأوساط الفنية. وقالت “المطيري”: “فنانة مليارديرة جدة تقوم بتمثيلية تاخذلها واحد متزوج.. مدري مو متزوج.. المهم عنده عيال.. تاخذه ويلا نقنع الهبلة الخبلة سلوى إن والله ما فيها شيء.. يعني بنشيش.. وش تشيشون.. تشيشون الرقاصات”. وأضافت: “صرنا رقاصات كلنا.. تشيشون اللي ياكلون مخدرات.. صرنا ناكل مخدرات مثلهم.. يا حبايبي حنا عندنا عقل وحنا ناس ندرس وفاهمين ونعرف شنو دينا وشنو الرؤية وكل شيء نعرفه”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من سلوى المطيري على زواج إلهام الفضالة وشهاب جوهر: “صرنا رقاصات كلنا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.