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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 45 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : تصدر اسم الطفلة المصرية جودي عمرو قائمة التريند في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عُرفت بلقب أصغر طفلة في مصر؛ حيث لا يتخطى طولها 60 سنتيمترا ووزنها 5 كيلوغرامات.
وبحسب “العربية.نت”؛ فإن “جودي” تبلغ من العمر (11 عامًا)، وتعاني من توقف في النمو، وقد أصيبت بمرض نادر أثناء فترة حمل والدتها فقد ولدت بوزن 500 غرام.
توقف في النمو
وقال والد الطفلة، عمرو محمود: إن “ابنته ولدت بوزن نصف كيلو فقط، ومنذ ذلك الوقت ونحن في رحلة البحث عن العلاج لحالتها النادرة، حيث تعاني من توقف في النمو”.
وأضاف “محمود”: “رغم بحثي المستمر عن علاج لها فإننا لم نستسلم بل التحقت جودي بالمدرسة، وهي الآن بالصف الثالث الابتدائي، وتمارس حياتها بشكل طبيعي”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: تفاصيل قصة أصغر طفلة في مصر.. والكشف عن طولها ووزنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.