تراند الفن: شاهد: تفاصيل قصة أصغر طفلة في مصر.. والكشف عن طولها ووزنها

صحيفة المرصد : تصدر اسم الطفلة المصرية جودي عمرو قائمة التريند في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عُرفت بلقب أصغر طفلة في مصر؛ حيث لا يتخطى طولها 60 سنتيمترا ووزنها 5 كيلوغرامات.

وبحسب “العربية.نت”؛ فإن “جودي” تبلغ من العمر (11 عامًا)، وتعاني من توقف في النمو، وقد أصيبت بمرض نادر أثناء فترة حمل والدتها فقد ولدت بوزن 500 غرام.

توقف في النمو

وقال والد الطفلة، عمرو محمود: إن “ابنته ولدت بوزن نصف كيلو فقط، ومنذ ذلك الوقت ونحن في رحلة البحث عن العلاج لحالتها النادرة، حيث تعاني من توقف في النمو”.

وأضاف “محمود”: “رغم بحثي المستمر عن علاج لها فإننا لم نستسلم بل التحقت جودي بالمدرسة، وهي الآن بالصف الثالث الابتدائي، وتمارس حياتها بشكل طبيعي”.