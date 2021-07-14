تراند الفن: إخلاء سبيل سائق بعد اتهامه بكسر سور محطة قطار 23 يوليو في الخانكة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - أمر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة اليوم، بإخلاء سبيل سائق بمجلس مدينة الخانكة، من سرايا المحكمة، بعد اتهامه بكسر سور محطة قطار 23 يوليو، أثناء رفع القمامة؛ مما تسبب في إصابة سيدة وطفليها بكسور متفرقة تصادف مرورهم خلال سقوط السور.

وكان المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، أمر بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة من السكة الحديد لفحص التلفيات الناتجة عن سقوط السور، ومعرفة هل تسبب الحادث في توقف وعرقلة حركة القطارات من عدمه.

كان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مركز الخانكة، يفيد بورود بلاغًا من طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، بسقوط سور محطة قطار 23 يوليو، بدائرة المركز أثناء رفع سائق بالمدينة القمامة بلودر المجلس بجوار سور المحطة أدى إلى سقوط جزئي على شريط السكة الحديد، وتصادف أثناء عبور سيدة وطفليها 6 سنوات و9 سنوات بالطريق سقط عليهم أجزاء من السور؛ ما أسفر عن إصابتهم بكسور متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى السلام، وتولت النيابة التحقيق.

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