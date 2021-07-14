تراند الفن: اليوم ذكرى رحيل كاتب المهمشين محمد البساطي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - تحل اليوم ذكرى رحيل الروائي والقاص محمد البساطي، المولود في بلدة الجمالية المطلة على بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

لمحمد البساطي قائمة طويلة من المؤلفات الروائية والقصصية منها: “التاجر والنقاش، المقهى الزجاجي، الأيام الصعبة، بيوت وراء الأشجار، صخب البحيرة، أصوات الليل، ويأتي القطار، ليال أخرى، الخالدية، جوع”.

ومن المجموعات القصصية: “الكبار والصغار، حديث من الطابق الثالث، أحلام رجال قصار العمر، هذا ما كان، منحنى النهر 1990، ضوء ضعيف لا يكشف شيئًا، ساعة مغرب”.

كان المهمشون في الريف هم محور أعمال محمد البساطي حيث يرصد من خلال التفاصيل الدقيقة حيوات أبطاله المهمشين في الحياة فهم لا يهمهم سطوة السلطة أو تغيرات العالم من حولهم

حصل البساطي على عدد من الجوائز منها جائزة أحسن رواية لعام 1994م بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن روايته الموسومة صخب البحيرة، جائزة سلطان العويس في الرواية والقصة لعام 2001م مناصفة مع السوري زكريا تامر، جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2012

في مثل هذا اليوم 14 يوليو 2012 رحل محمد البساطي عن دنيا الناس، وذلك بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية في الآداب قبيل وفاته بأيام قليلة.

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