نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أفضل طرق الربح من كتابة المقالات واستخدم إبداعك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الربح من كتابة المقالات كيف يمكن تحقيقه؟ وما هي طرق الربح من كتابة المقالات على الإنترنت؟ أسئلة ترد إلى أذهان الكثيرين الذين يبحثون عن أسهل وأسرع الطرق للحصول على فرصة عمل مستديمة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تشهدها دول العالم، ومع انتشار مجالات العمل على الإنترنت التي يمكن من خلالها تأمين فرصة الحصول على دخل شهري ثابت أصبحت كتابة المقالات واحدة من تلك المجالات المضمونة.

الربح من كتابة المقالات

يتساءل الكثيرون عن طرق الربح المضمونة من كتابة المقالات، حيث توجد الكثير من الطرق الشائعة التي يلجأ إليها كتاب المحتوى للحصول على مقابل مادي، وهذه أشهر طرق الربح من المقالات:

الحصول على مقابل مادي مباشر مقابل كتابة المقالات، وتعرف هذه الطريقة باسم ” العمل الحر”.

الربح من خلال امتلاك موقع إلكتروني، وهذه الطريقة تحتاج إلى أن يكون الكاتب على دراية بأسس إدارة الموقع وكيفية تحقيق الربح منه.

تحقيق الأرباح من خلال التعاون مع أصحاب الشركات، من خلال الترويج لمنتجاتهم عن طريق كتابة المقالات والحصول على مقابل مادي مجزي.

والحصول على مقابل مادي مجزي. الربح من خلال التسويق للمنتجات بالعمولة، هذه الطريقة تعتمد على ترشيح الكاتب لمنتجات محددة وإدراج روابط المنتجات، وبمجرد قيام العملاء بشراء هذا المنتج من خلال هذا الرابط سيحصل الكاتب على عمولة مقابل مشتريات العملاء الجدد.

الربح من كتابة

يعتمد تحقيق الربح من كتابة المقالات على الكيفية التي يعتمد عليها الكاتب في تقديم محتوى منفرد ومتميز على الإنترنت، وفيما يلي أفضل النصائح التي يجب أن يتبعها الكاتب أثناء الكتابة:

يجب ألا يبالغ الكاتب في سعر المقال الذي يقوم بكتابته.

يفضل إنشاء حساب على PayPal كي يستقبل الكاتب أرباح المقالات من خلاله.

كي يستقبل الكاتب أرباح المقالات من خلاله. لا بد أن توزع الكلمات المفتاحية بشكل صحيح، وألا يخلو من المعلومات القيمة بعيدًا عن الحشو أو تكرار المعلومات.

يجب أن يخلو المقال من الأخطاء اللغوية والإملائية.

كتابة المقالات ونشرها على أكثر من منصة لضمان الحصول على أكثر من فرصة للعمل.

معرفة قواعد السيو واتباعها لتقديم محتوى قوي يجذب القارئ وينافس المقالات التي تتصدر نتائج البحث في جوجل.

الابتعاد عن النسخ وسرقة النصوص، فإن القيام بهذا الأمر يؤدي إلى فشل المقال.

يفضل أن يتخصص الكاتب في مجالات محددة بعينها.

لا بد من البحث عن المعلومات الصحيحة من المصادر الموثوق بها والتي تتمتع بشعبية كبيرة لدى القراء.

الربح من المقالات

بالرغم من إمكانية النجاح في مجال الكتابة وتحقيق الربح من كتابة المقالات عن طريق بيعها على الإنترنت، إلا أن هذا المجال يحتاج إلى تحلي الكاتب بمميزات ومقومات تجعله متفوقًا في هذا المجال الكبير والمنتشر، وتكمن قوة كاتب المحتوى في معرفة كيفية كتابة مقال ناجح، حيث تعتمد كتابة المقال على توافر الكثير من العوامل، أهمها:

امتلاك الكاتب أسلوب سهل ومباشر في كتابة المقال، هذه المهارة يمكن تطويرها أو اكتسابها من خلال توسيع نطاق البحث والإطلاع على مقالات بإمكانها إثراء الكاتب لغويًا وتزويده بمفردات لغوية وتعبيرية خاصة به.

ترتيب الأفكار، وتحديد الهدف من كتابة المقال، هذه الخطوة يمكن تطويرها من خلال تدوين بعض الكتابات الشخصية على المدونات المجانية أو الحسابات الشخصية للكاتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقديم معلومات متنوعة تتعلق بالعنوان الرئيسي للمقال، دون التفرع في مناحي مختلفة من شأنها تشتيت ذهن القارئ.

تحديد نوع المقال، ومطالعة نتائج البحث.

تقسيم المقال بطريقة احترافية تتمثل في المقدمة الجذابة للقارئ والعناوين الفرعية التي تناقش أبعاد العنوان الرئيسي والخاتمة.

نشر مقالات بمقابل مادي

إليك اقتراحات لأفضل 6 مواقع إلكترونية تحقق الربح من كتابة المقالات :

خمسات: يقدم موقع خمسات خدمات صغيرة بقيمة 5 دولارات وهو السعر الافتتاحي للمقال، ويشتهر هذا الموقع بتقديم العروض التنافسية، ولذلك يقوم الآلاف بزيارته يوميًا. Freelance Me: هذا الموقع ناتج عن تعاون كلًا من شركة مايكروسوفت ووزارة الشاب المصرية ، حيث يقدم فرصة كتابة المقالات للكثيرين، مع إمكانية تقييم الخدمة عقب الانتهاء من تقديمها. منصة مستقبل: تعد منصة مستقبل من أوائل المواقع الحرة في الوطن العربي الذي يقدم خدمات كبيرة للعملاء، حيث تلعب منصة مستقبل دور الوسيط بين صاحب المشروع والعميل. استكتب: هذا الموقع خاص بالأشخاص الذين يملكون مهارات الكتابة والترجمة وتقديم الأبحاث والدراسات، كما يقدم محتوى آخر وهو تفريغ المحتوى الصوتي ومراجعته لغويًا. بيكسلز سيو: يوفر هذا الموقع الشهير فرصة إنشاء موقع شخصي عليه والتدوين من خلاله، بالإضافة إلى إمكانية كتابة المقال والتدقيق اللغوي والترجمة.

الخاتمة

حرصنا على تقديم كل المعلومات المطلوبة لمعرفة كيفية كتابة مقال ناجح ومتوافق مع شروط السيو، هذا المجال الذي أقبل الكثيرين على العمل به نظرًا لكونه من المجالات السهلة والمتاحة للجميع الذي يمكن العمل به من المنزل وتوفير دخل مادي مضمون.