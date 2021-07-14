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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات حقيقية تصل إلي 50% خلال شهر يوليو في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية، عروض العثيم السعودية، صفقات العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية تقدم أسواق عبد الله العثيم لعملائه الكرام العديد من الخدمات والميزات الرائعة، وهذا ما جعله له الكثير من العشاق ومن يفضل الشراء منه، ولا يزال الشعب السعودي يعتمد عليها حيث تلبي جميع احتياجاتهم من أسواق العثيم حيث تقدم لهم أقل الأسعار، يمنحهم الفرصة لشراء المزيد من المنتجات، كما أنه يفرض عروضه الخاصة على موقع الويب الخاص به ويقدم خدمات أخرى.
عروض العثيم الأسبوعية
عروض وتخفيضات أسواق عبد الله العثيم التي دائماً ما تقدم أفضل جودة لعملائها، كما توفر دائماً في جميع فروع أسواقها التجارية كافة المنتجات الطازجة سواء كانت لحوم حمراء أو بيضاء والخضار والفواكه المختلفة، كما تقدم داخل فروعها الأغذية المعلبة والمحفوظة من أعلى جودة، وتقدم منتجات السوبر ماركت المختلفة، والكثير من التسالي والحلويات والاحتياجات الأساسية اليومية التي يحتاجها كل منزل.
خصومات العثيم الشهرية
عروض العثيم على الأغذية المعلبة
- تخفيضات العثيم اليوم جبن برايد شيدر شرائح برجر، وزن 200 جرام، بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8.75 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم اليومية جبن برايد موزاريلا مبشورة، وزن 1000 جرام، بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 37.25 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم الشهرية جبن برايد شيدر بلوك، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم الشهرية جبن البقرة الضاحكة كريمي، وزن 500 جرام، عدد 2 حبة بسعر، 21.95 ريال سعودي بدلاً من 35 ريال سعودي.
تنزيلات العثيم الأسبوعية
أقوى العروض من العثيم علي المواد الغذائية المعلبة العروض متاحة بجميع فروع العثيم بالمملكة اغتنم الفرصة وتسوق الأن.
- تخفيضات العثيم الأسبوعية حليب أبو قوس شفرات، عدد 10 × 14 مل، بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 5.25 ريال سعودي.
- عروض العثيم الشهرية حليب لونا سائل مفتاح، وزن 170 مل، عدد 4 حبات، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال سعودي.
- عروض العثيم الشهرية حليب أبو قوس سائل، عدد 6× 170 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الشهرية حليب نستله مبخر سائل، 170جرام، عدد 5 حبات، بسعر 10.50 ريال سعودي بدلاً من 16.25 ريال سعودي.
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