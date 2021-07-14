شوف عروض العثيم أقوى عروض العيد الأوفر على الأجهزة المختلفة وأسعار أضاحي العيد في العثيم تحت شعار من الأخر يا بلاش AlOthaim

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عروض العثيم الأسبوعية الجديدة تقدم أقوى خصومات العيد الأوفر على مختلف الأجهزة. كما تقدم أقوي الأسعار على أضاحي العيد أي أضحية العيد مقدمة من العثيم. تستطيع عزيزي العميل الذهاب أو الاتصال على فروع أسواق عبد الله العثيم ومعرفة سعر ونوع الأضحية التي تريد شرائها من متاجرهم. كما يمكنك الحصول على الأضحية يوم العيد جاهزة. حيث يتم تجهيز الأضحية في مسالخهم التي سوف يذبحون بها والحصول عليها ،وتوزيعها كما تحب على من تريد. بالإضافة لذلك نقدم لكم أكبر وأقوى العروض والخصومات حيث سيستمر هذا العرض لمدة أسبوعين كاملين وليس أسبوع وحد كما تعودنا منهم. وفي هذا العرض يقدم خصوماته الهائلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك على الهواتف الذكية و الأجهزة الكهربائية، والمنزلية بأسعار مذهلة. عروض العثيم الأسبوعية أقوى عروض العيد الأوفر على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية نقدم لكم أقوى خصومات العيد الأوفر على الهواتف الذكية الحديثة والشاشات الإلكترونية بأسعار خيالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جوال فيفو واي 12 اس، يمتلك الجوال مساحة داخلية 32 جيجابايت، بينما مساحة الذاكرة العشوائية رام هي 3 جيجابايت. كما أن شبكة الاتصال والسرعة هي 4G، شدة بطارية الجهاز 500 ملي أمبير، سعر الجوال 485 ريال سعودي.

هاتف شياومي 9 اي، مساحة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت، بسعر 369 ريال.

شاشة أورال ال اي دي سمارت، مقاس الشاشة 65 بوصة، درجة وضوح الشاشة الترا اتش دي 4K، بدقة وضوح HD، بسعر 1949 ريال سعودي. تخفيضات عيد الأضحى على الأجهزة الكهربائية والمنزلية من العثيم تقدم لكم أسواق عبد الله العثيم تخفيضات وخصومات العيد تحت شعار هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد على الأجهزة الكهربائية. مكنسة هومر كهربائية سعتها 18 لتر بسعر 139 ريال.

مجفف شعر ومكواة جيوكار، يتم وصف هذه العبوة بعبوة الجمال وذلك لإحتوائها على على ثلاث أدوات. تحتوي العبوة على مجفف للشعر ومكواز لفرد وأخرى لتجعيد الشعر كل هذا سعره 129 ريال سعودي.

طقم قدور كيتشجر جرانيت مكون من 9 قطع بسعر 159 ريال سعودي. عروض وأسعار العثيم على أضحية أو أضاحي العيد (خروف العيد) يقدم لكم العثيم أسعار العيد الأوفر على أضحية العيد من أكثر من نوع من الخرفان المختلفة لأكثر من منطقة. في هذه الصورة يتم عرض الفروع المحددة التي يتم من خلالها استقبال القسائم الشرائية وصرف قسيمة الأضاحي من الفرع بشكل مباشر. في أسواق عبد الله العثيم تم تسعيرة أضحية أو خروف العيد بالكيلو .

حيث سجل خروف بربري بوزن من 12 حتى 15 كيلو سعر 633 ريال سعودي.

بينما تم تسعير خروف سواكني يحمل وزن من 18 حتى 22 كيلو سعر 1035 ريال.

بينما سجل خروف نعيمي وزن من 18 حتى 22 كيلو، بسعر 1748 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم أقوى عروض العيد الأوفر على الأجهزة المختلفة وأسعار أضاحي العيد في العثيم تحت شعار من الأخر يا بلاش AlOthaim - ثقفني error: Alert: Content is protected !!

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