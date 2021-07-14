تراند الفن: كيف هرب زوجان أمريكيان من الإيجارات المرتفعة والفواتير وحققا دخلًا كبيرًا بطريقة سهلة؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 مساءً - صحيفة المرصد: ترجمة حصرية : قرر زوجان أمريكيان الهروب من إيجار المنازل المرتفع، عن طريق شراء حافلة مدرسية، وتحويلها لمسكن متنقل لهم.

واشترى الزوج البالغ من العمر 28 عامًا، ويعيش في ولاية ميشيغان الأمريكية، حافلة مدرسية خرجت من الخدمة، مقابل 2400 دولار، للهروب من أصحاب العقارات والإيجارات المرتفعة بطريقة مبالغ فيها.

وقام الزوجان بتعديل الحافلة لتصبح منزل دائم لهم، ويكسبون المال من التصوير وبيع القمصان التي يخيطونها، حيث وصلت أرباحهم إلى 14 ألف دولار عن طريق نشر مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب.

ويزور الزوجان المحلات التجارية مرتين أو 3 مرات فقط في الشهر لقضاء حوائجهم، وللحد من وقتهم في المدن، ويفضلون التخييم في الغابات، حسبما قالت صحيفة ذا صن.

والجدير بالذكر أن الزوج الذي كان يعاني من إدمان المخدرات، قال: “نحن سعداء الآن، لا إيجار ولا فواتير كهرباء ونستطيع التنقل للعيش بأي مكان ولا نصرف إلا القليل، حيث تصرف الأسرة بالكامل في الشهر حوالي 1000 دولار فقط”.