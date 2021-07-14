تراند الفن: مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بجنوب البحر الأحمر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 مساءً - لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب 5 آخرين في انقلاب سيارة بطريق “الشيخ سالم – الشيخ الشاذلي أبوالحسن” جنوب البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وكان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة بطريق “الشيخ سالم – الشيخ الشاذلي أبوالحسن” جنوب محافظة البحر الأحمر، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الجثتين لمصري الجنسية وسوري، فيما أصيب 5 سودانيين آخرين، تم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثتين مشرحة المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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