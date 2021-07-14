فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 مساءً - تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو اليوم

الأربعاء، لاعتداء وحشي من عدد من الكمسارية على أمين شرطة مرتديًا زيه الميري،

بسبب عدم دفع ثمن التذكرة، بمحطة بركة السبع.

وكتب أحد ناشري الفيديو: “بخصوص الكمسارية بتوع القطارات

نفس الواقعة بتاعت كمسري قطر منوف حصل في القطار الروسي خط القاهرة إسكندرية الساعة

٩ونصف للأسف الشديد أن الواقعة مع امين شرطه لابس ميري اتلموا عليه الكمسارية وضربوه

عشان التذكرة، الكمسري قلو هسلمك، الراجل قالو

مش معايا فلوس بس برضومفيش اتلموا عليه وضربوه، حاجه تصعب علي الناس كلها في محطة بركة

السبع”.

وأثار مقطع الفيديو جدلًا كبيرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، وذلك عقب واقعة سيدة قطار منوف.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كمسري يعتدي على أمين شرطة بالضرب المبرح بسبب تذكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.