تراند الفن: أسوان يهزم منتخب الدرجة الثالثة بخماسية وديًا استعدادًا للأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 مساءً - حقق فريق الكرة الأول بنادي أسوان، فوزًا ثمينًا أمام منتخب الدرجة الثالثة بخماسية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن إعداد الفريق الأزرق لمواجهة الأهلي المقرر لها 29 يوليو الجاري.

سجل خماسية أسوان كلًا من أشرف مجدي 3 أهداف، وأحمد صغيري، وعمرو رضا بهدف لكل منهما.

وتعادل أسوان في آخر مبارياته بمسابقة الدوري أمام سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد السويس الجديد.

وبهذا التعادل دخل الفريق الأزرق، دائرة الهبوط مجددًا، وأصبح مطالب بتحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة، لضمان البقاء في الدوري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.