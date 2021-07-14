تراند الفن: حياةٌ أخرى.. قصة قصيرة لناصر خليل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 مساءً - ليل طويل، لا بادرة لأخره، لا صباح يجبره أن يفك حصاره عني، لا أنوار تبدد هذه الظلمات التي تلفني، أتقلب في سريري يمينا وشمالا، النوم يأبى أن يمنح جسدي هدوءً وسلامًا.

– يا لها من ليلة طويلة مُرْهِقة!!!

حياتي كانت تسير في مسارها المعتاد، كانت البحيرة ساكنة حتى أُلقي فيها حجر ضخم الأسبوع الماضي، ذلك الحجر الذي زلزل أركانها، موّج ماءها، ألقاه بكل هدوء الدكتور “جبريل”: –

– شيخ سيد… يمكنك أن تبصر وترى الدنيا!!!

قالها بعد فحص طويل لعينيّ بأجهزته الجديدة، اعتقدت أنه يمازحني كعادته دائما، لكن موجات صوته كانت حاسمة وحازمة، الغريب أنه لم تندفع مشاعر فرحة وتعلو إلى رأسي، فقدت الدهشة قدرتها السحرية على فعل أي حركة بجسدي أو بوجهي، كل ما ند عني تبسم وقلت هازئا: –

– ماذا يا دكتور…سيد الأعمى سيصبح سيد المبصر!!!

صوت الدكتور لم ينتظر كثيرا حتى اخترق أذني:

– أنا جاد فيما أقول، الطب تقدم يا مولانا…عملية جراحية ويعود إليك بصرك!!!

لا فائدة من تقلبي في سريري، عبثا أن أوقظ الأولاد وأمهم، سيزيدون الهم…اترك السرير، استوي واقفا، أخطو بمحاذاة السرير نحو الشرفة، أتعثر في شيء ما، أقف لبرهة: –

– ماذا دهاك يا سيد!!!

هذه أول مرة أصطدم فيها بشيء في غرفتي منذ سنين،

احفظ كل سنتيمتر في بيتي، أعرف موضع خطوي قبل أن أرفع قدمي أو أحطها على الأرض، لم تخذلني عصاي يوما ولم استبدلها ببشري، لقد بدأ يؤثر على تفكيري هذا الموضوع. لم يضع الأولاد ولا زوجتي وقتا فقاموا بترتيب كل شيء من أجل تلك العملية، دفعوا النقود، حجزوا غرفة العمليات، اتفقوا مع الدكتور “جبريل ” على موعد العملية التي سَتُجرى بعد ساعات من الآن.

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