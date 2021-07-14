تراند الفن: نور خطاب يدعم أحمد عز خلال العرض الخاص لفيلم “العارف” (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 مساءً - حرص مدرب اللياقة البدنية نور خطاب، على حضور العرض الخاص لفيلم صديقه الفنان أحمد عز “العارف.. عودة يونس”، في أحد سينمات التجمع الخامس، مساء أمس.

وهنأ نور خطاب أحمد عز على فيلمه، ونشر صورة تجمعه به، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، قائلًا: “من فيلم العارف لصاحبي وأخويا وعشرة العمر أحمد عز.. ألف ملون مبروك وكل الشكر والتقدير لكل نجوم الفيلم بجد فيلم حلو جدًا يستاهل انكم تشوفوه.. العارف عودة يونس”.

ونشر نور العديد من الصور التي تجمعه مع حاضرين الفيلم، سواء من أبطاله أو أصدقائه في العرض الخاص، منهم الفنان كريم فهمي ونورهان منصور، وذلك عبر “انستجرام”.

وحضر العرض الخاص العديد من الفنانين منهم محمد أنور، مصطفى خاطر، ركين سعد، كارمن بصيبص، أحمد عز، كنزي رماح، نورهان منصور، كريم فهمي، سوزان نجم الدين، محمد عبد الرحمن “توتا”، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا.

ومن جهة أخرى، تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن ومثير، حيث يلعب أحمد عز شخصية “يونس” الهاكر الذي يتعاون مع المخابرات المصرية في مهمة خطيرة، بينما يتبنى الفنان أحمد فهمي الجانب الشرير بالفيلم مبتعدًا بذلك الدور عن الكوميديا.

وضم الفيلم العديد من الفنانين منهم أحمد عز، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، الطفلة كنزي رماح، حازم إيهاب، أحمد خالد صالح، محمد ممدوح، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

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