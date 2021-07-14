تراند الفن: عودة بابل.. الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لبيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن ‏56 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية على الملعب الفرعي لستاد الإسماعيلية، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف، والتي يستهلها الفريق بمواجهة بيراميدز 2 أغسطس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

وشهد المران عودة الأنجولي أري بابل بعد انتهاء فترة اجازته، فيما استمر غياب التونسي فخر الدين بن يوسف والناميبي بينسون شيلونجو.

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