تراند الفن: «أبشر» توضح 7 خطوات لتحديث جواز السفر للمقيمين إلكترونياً.. (إنفوجراف)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 مساءً - أوضحت منصة “أبشر” خطوات تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين إلكترونيًا.

وأبانت المنصة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن خطوات التحديث تأتي على النحو التالي:

1- تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر.

2- الذهاب لتبويب أفراد الأسرة أو تبويب العمالة ثم اختيار خدمات.

3- اختيار خدمة تحديث معلومات الجواز للمقيمين.

4- اختيار أحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية.

5- تعبئة البيانات المطلوبة ثم اختيار تحديث معلومات الجواز.

6- الموافقة على الشروط والأحكام ثم اختيار تأكيد.

7- تم تحديث معلومات الجواز بنجاح.

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