تراند الفن: مكة.. مداهمة مستودع مخالف ومصادرة 13 طن لحوم ودجاج منتهي الصلاحية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 مساءً - داهمت الفرق التابعة لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة مستودعاً مخالفاً يستخدم لغش المواد الغذائية وتم مصادرة كميات كبيرة من اللحوم والدجاج منتهي الصلاحية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه في “تويتر”، أنه تم ضبط العمالة المخالفة في المستودع لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقا للنظام ووفقا للإجراءات المتبعة”.

وأضاف عبدالرحمن الحسين، أنه تم أيضا ضبط “13 طن من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، و3 آلاف قطعة دجاج في ظروف تخزين سيئة، و4 طن روبيان مخالف للبيانات التجارية”.

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