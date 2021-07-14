تراند الفن: هل تستمر متحورات كورونا للأبد؟.. “الصحة العالمية” تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 مساءً - قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية قلقلة من انتشار سلالات جديدة تدعو للحذر، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بما يُسهم في التقليل من انتشار المرض.

وأكد الخولي على ضرورة تعاطي اللقاحات ضد كورونا، مشددًا على أنها تُسهم بشكل كبير في مواجهة الفيروس.

وفى رده على سؤال: “هل تستمر متحورات كورونا للأبد؟”، أجاب: “إن التحور طبيعي لجميع الفيروسات، وهناك فيروسات مختلفة كانت تصيب الحيوان، وبسبب التعامل غير الآمن أصابت الإنسان.

وأشار الدكتور أمجد الخولي، إلى أن اللقاحات ضد كورونا، يكون لها تأثير كبير في مواجهة الفيروس.

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