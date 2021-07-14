تراند الفن: داعية سعودي : ” المرأة السعودية محشومة نت مجاني وتدفع لها فاتورة ثم تحش فيك على قروب المتحابات في الله”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : علق عضو الجمعية الفقهية السعودية محمد العنيزان على نتائج التقرير العالمي الذي صدر قبل أسبوعين وتضمن أن المرأة السعودية أسعد نساء العالم. وقال “العنيزان” في برنامج “الأجاويد” على قناة “المجد” : “آخر تقرير قبل أسبوعين إن أسعد النساء في العالم العربي المرأة السعودية ثم العمانية في المرتبة الثانية” وتابع : “ليه .. لأنها محشومة يا أخي الحريم الثانية تشتغل وكل شيء وتقاسمك مصروف البيت هي عليها نصف إيجار البيت”. وأضاف : ” هذي جالسة ونت مجاني وكل شيء وتدفع فاتورة ثم تحش فيك مع خواتها في قروب المتحابات في الله!” وسط ضحكات الحضور.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/53.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.