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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : علق عضو الجمعية الفقهية السعودية محمد العنيزان على نتائج التقرير العالمي الذي صدر قبل أسبوعين وتضمن أن المرأة السعودية أسعد نساء العالم.
وقال “العنيزان” في برنامج “الأجاويد” على قناة “المجد” : “آخر تقرير قبل أسبوعين إن أسعد النساء في العالم العربي المرأة السعودية ثم العمانية في المرتبة الثانية” وتابع : “ليه .. لأنها محشومة يا أخي الحريم الثانية تشتغل وكل شيء وتقاسمك مصروف البيت هي عليها نصف إيجار البيت”.
وأضاف : ” هذي جالسة ونت مجاني وكل شيء وتدفع فاتورة ثم تحش فيك مع خواتها في قروب المتحابات في الله!” وسط ضحكات الحضور.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: داعية سعودي : ” المرأة السعودية محشومة نت مجاني وتدفع لها فاتورة ثم تحش فيك على قروب المتحابات في الله” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.