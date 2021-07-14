تراند الفن: زوجة مصرية تدّعي خطفها وتطلب فدية.. وبعد وصول الأمن لموقعها كانت المفاجأة

صحيفة المرصد : شهدت قرية في مركز المنصورة بمصر افتعال قصة خطف من جانب زوجة مصرية، إلا أن أجهزة الأمن المصرية تمكنت من حل لغز القضية.

فدية 500 ألف جنيه

وبحسب “العربية.نت”؛ فإنه بعد يوم بعد واقعة الخطف المزعومة وصلت رسالة على تطبيق “واتساب” إلى شقيقة المتغيبة، وبالرسالة صورتها وهي مقيدة اليدين، ومع الرسالة مقطع صوتي يطالب بفدية مبلغ 500 ألف جنيه.

وتوصلت التحريات إلى عدم صحة الواقعة وأن المتغيبة على علاقة عاطفية بشخص جمعتهما الصدفة حال استقلالهما إحدى سيارات الأجرة القادمة من مدينة الإسكندرية إلى مدينة المنصورة.

اختلاق الواقعة

كما، تبين أن المتغيبة اتفقت معه على تركها للمنزل وتقابلا سويا بشقة، بمدينة جمصة، واتفقا على اختلاق الواقعة وقام المذكور باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتغيبة والتقط صورة لها داخل الشقة وهي مقيدة اليدين جالسة على كرسي بلاستيكي، وعقب ذلك قام بتسجيل مقطعين صوتيين وإرسال الرسائل إلى هاتف شقيقة المتغيبة.