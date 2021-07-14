فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو لحظة هجوم قطيع من القرود على حاوية قمامة وبعثرة محتوياتها في “جبل مرير” بالنماص”؛ الأمر الذي أثار مخاوف السكان في المنطقة. وبحسب “سبق”؛ فإن مواطنة رصدت تجمع مجموعات كبيرة من القردة على حاوية نفايات في الطريق بالقرب من منزلها، والمؤدي لعددٍ من المنتزهات، ووثقت المواطنة بعثرة تلك القردة للنفايات والمهملات في المكان. أعداد كبيرة من القردة

وقالت المواطنة أ. الشهري: “نعاني هذه الأيام بسبب تجمع أعداد كبيرة من القردة على حاويات نفايات البلدية لأكل بقايا الطعام، وبعثرة النفايات في الطريق، ما يتسبب في نشر النفايات في الموقع بشكل مقزز وغير صحي”. وأضافت “الشهري”: “كما تسبب وجودها في منع أصحاب المنازل من الخروج من منازلهم خشية من أذاها وخطرها المحدق عليهم وعلى أطفالهم”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قطيع قرود في النماص يهجم على حاوية قمامة ويبعثر محتوياتها ويثير فزع السكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.