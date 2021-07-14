تراند الفن: توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران، جيزان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض تمتد الى منطقة نجران مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية.

كما تشمل الحالة نشاط الرياح السطحية الطرق المفتوحة على طول ساحل البحر الأحمر والطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على النصف الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج

من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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