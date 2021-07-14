تراند الفن: “فيسبوك” يخطط لدفع مليار دولار لمنشئي المحتوى حتى 2022

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - تخطط شركة “فيسبوك” عملاق منصات التواصل الاجتماعي، لدفع مليار دولار لمنشئي المحتوى على مدار العام ونصف العام المقبلين، كجزء من محاولة لجذب صانعي المحتوى إلى المنصة.

وذكر موقع “ذا فيرج” التقني، أنه سيتم منح الأموال لمنشئي المحتوى الذين يستخدمون منصة “فيسبوك” بطرق مختلفة، موضحًا أنه يمكن لمنشئي المحتوى الحصول على مكافأة نقدية لعرض الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو الوصول إلى معالم معينة أثناء البث المباشر.

وعلى منصة “إنستجرام” التابعة لـ “فيس بوك”، يمكن لمنشئي المحتوى الحصول على أموال مقابل تمكين الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ومن خلال البث المباشر، أو إنشاء مقاطع فيديو شائعة.

وأشار موقع “ذا فيرج” التقني، إلى أن “فيسبوك” تهدف من ذلك إلى أن تكون أفضل المنصات لملايين صانعي المحتوى لتحقيق أرباح.

عيوب صيانة من مراكز فيات المعتمدة تعرض أحد مالكي السيارات لحادث خطير

عاملون بـ “بتروجاس”: الشركة خالفت قرار الحكومة وخصمت بدلات وحوافز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.