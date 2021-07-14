تراند الفن: «الصحة» تكشف قصة «الكذبة الطبية» بشأن تأثير اللقاحات على الأطفال

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - شددت وزارة الصحة على أهمية اللقاحات في القضاء على الأوبئة والأمراض التي كانت تهدد البشرية ومازالت، ومنها وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكشفت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عن تفاصيل قصة الكذبة الطبية التي بدأ منها الجدل حول اللقاحات وتأثيرها على الأطفال؟ ومتى بدأت؟

وأوضحت أن الكذبة الطبية التي قتلت آلاف الأطفال بدأت منذ 80 عاماً، حيث نشر أندرو جيرمي بحثا في لندن حول علاقة التطعيمات بمرض التوحد ونتج عن هذا البحث وفاة آلاف الأطفال.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية أخذ التطعيمات، حيث أنهت وجود الأوبئة، بقولها: “لا تتردد في أخذ اللقاح لحماية نفسك وعائلتك ومجتمعك من انتشار الوباء”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.