تراند الفن: فوز رانيا يعقوب والمراغي وأبو السعد بانتخابات البورصة المصرية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - أظهرت نتائج انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة 2021-2025، فوز كلا من رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة “ثري واي” للتداول، أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم، بالإضافة إلى داليا السواح عن مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت الانتخابات مشاركة نحو 12 مرشحًا، لاقتناص 5 مقاعد، بواقع 3 للشركات العاملة من شركات السمسرة وإدارة الأصول وواحد للشركات المقيدة وآخر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونجح هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية، اقتناص مقعد عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لدورة جديدة 2021/2025، في ظل عدم وجود مرشح آخر على مقعد الشركات المقيدة.

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