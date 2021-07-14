تراند الفن: بعد 24 ساعة من انتشار مقطعها.. شاهد: مواطن يفاجئ بائعة الحلويات التي بكت من خسائرها بسبب إلغاء الزبائن لطلباتهم

صحيفة المرصد : فاجأ مواطن بائعة الحلويات التي انتشر مقطع لها على موقع “تويتر” وهي تشتكي من الخسائر التي تعرضت لها بسبب سوء تعامل الزبائن معها، وذلك عن طريق إلغاء طلباتهم التي تعدها لهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة سماع مواطن لمقطع الفيديو تضامنه مع بائعة الحلويات؛ حيث أوصى ابنه بالذهاب إليها في الأحساء من أجل إعطائها مبلغًا ماليًا كتعويض عن خسائرها التي تعرضت لها.

وأبان الفيديو أن نجل المواطن دخل على المواطنة في بيتها ومنحها مبلغ 50 ألف ريال، مؤكدًا أنه تكليف من والده كتعويض لها عن الخسائر التي تعرضت لها بسبب الزبائن.



