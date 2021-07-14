تراند الفن: عبد الله جمعة: شيكابالا دائم النصح لي.. ومحمد هلال يتمنى اللعب للزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - أعرب عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، عن تقديره وحبه الشديد لمحمود عبد الرازق لشيكابالا، لاعب الفريق الأول، وذلك بسبب مطالبة الأخير له بعدم الإنصات لأي أحاديث حول رحيله، وأن عليه التركيز من أجل العودة من جديد إلى الملعب، لأجل جماهير الزمالك.

وأضاف عبد الله جمعة في تصريحات تلفزيونية، أن محمد هلال لاعب وادي دجلة، من أقرب اللاعبين له خارج الزمالك، وأنه يتمنى انضمامه للزمالك وسيكون إضافة للفريق الأبيض.

وأكمل عبد الله جمعة: “كارتيرون المدير الفني للفريق، لديه ميزة هامة أن اللاعب الذي يحصل على فرصة ويتمسك بها يمنحها الفرصة كاملة، مثلما كان يلعب محمود علاء مدافع الفريق، وحصل محمد عبد الغني، على الفرصة ونجح فمنحه الفرصة، مؤكدًا أنه لا توجد خلافات مع الفرنسي”.

وأشاد عبد الله جمعة بزميله في الفريق، أن محمود حمدي الونش قائلًا: أكثر لاعب تعرض لانتقادات فنية، ولكن الآن الكل يتحدث أن الونش من أفضل مدافعي مصر.

وتابع: “بدايتي مع كرة القدم كانت بعد قبول صالح جمعة في فريق إنبي، حيث ذهبت معه إلى مران الفريق البترولي، وعقب نهاية المران تحدث معي كابتن إمام محمدين، وشاركت لدقائق ووقعت على عقود مع إنبي”.

واختتم اللاعب تصريحاته بالاعتذار لجمهور الزمالك عما حدث في الفترة الماضية، وطلب دعمهم ومساندتهم في الفترة المقبلة مع الفريق.

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