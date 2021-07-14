تراند الفن: الرئيس الجزائري يعفو عن 101 من المحبوسين في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، العفو عن 30 محبوسًا محكومًا عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، بالإضافة إلى تطبيق “تدابير رأفة تكميلية” لـ71 آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية، فإن قرار “تبون” يشمل العفو عما إجماليه 101 محبوس في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وفي سياق آخر، كان الرئيس الجزائري، أعلن أمس، فتح الحدود البرية بين الجزائر والنيجر بهدف تسهيل التبادلات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود “اتفاق تام” بين البلدين على كل النقاط التي طرحها نظيره النيجري محمد بازوم، في لقائهما أمس.

وأوضح أن علاقات الطرفين ترمي إلى تعزيز التعاون في كل الميادين، على غرار الري والنفط والتبادل التجاري.

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