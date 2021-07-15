تراند الفن: كيف تعرف سعر الدواء بطريقة سهلة؟.. «الغذاء والدواء» توضح

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء كيفية التعرّف على سعر الدواء.

وأبانت الهيئة أنه يتم التعرف على سعر الدواء من خلال مسح الباركود المطبوع على علبة الدواء باستخدام تطبيق “طمني”.

وأكدت الهيئة، أن التزام المنشآت الصيدلانية بإضافة “باركود” للغلاف الخارجي للمستحضرات الصيدلانية يضمن حصول المستهلك على السعر الفعلي لها.

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