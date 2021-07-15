فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن مشروع قواعد الأسواق الحرة، والذي يسمح بتواجد الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية للقدوم والمغادرة سواء الجوية أو البحرية أو البرية أو على متن الطائرات أو سفن الرحلات أو المناطق السياحية. ووفقاً للمادة السادسة من المشروع، فإن الهيئة فرض رسوماً على الرخصة السنوية للأسواق الحرة بما لا يتجاوز (150) ألف ريال سعودي لكل صالة مبيعات، إضافة إلى تحصيل نسبة من الإيرادات من مشغلي الأسواق الحرة لا تزيد عن 1% سنويًا. وأوضحت الهيئة أن ضوابط دخول البضائع لمستودعات الأسواق الحرة كالتالي : 1- يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيًا كان منشؤها إلى مناطق الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية. 2- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى مناطق الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة الصادر. 3- لا تخضع البضائع الموجودة في مناطق الأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها. للتعرف على تفاصيل مشروع قواعد الأسواق الحرة : اضغط هنا .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السماح بتواجد الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بالمملكة.. والكشف عن ضوابط دخول البضائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.