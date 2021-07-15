تراند الفن: جنايات سوهاج تقضي بالمشدد 10 سنوات لنجار لاتهامه بقتل آخر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عصام عيسى وعضوية المستشارين أحمد ممدوح، واحمد أبوالقاسم، بأمانة سر ناصر فؤاد، وعبدالرحمن حلمي، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بينهما، بدائرة مركز أخميم شرقي المحافظة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الماضي بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة للمدعو “ناصر. أبوالحمد 56 عاما” نجار، تهمة قتل المجنى عليه “كامل. جلال 46 عاما” نجار، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تعدى المتهم عليه بعصا خشبية وحال سقوطه أرضا خنقه بغطاء رأس “طرحه”، قاصدًا قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعثر الأهالي على جثة المجنى عليه بمنزله غارقًا في دمائه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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