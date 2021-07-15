فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف المهتم بتطبيقات التسويق الإلكتروني، عبدالله السبيعي، عن تفاصيل الرسالة المزورة التي وصلت خلال الساعات الماضية لمستخدمي الهواتف، على أساس إنها من شركات الشحن، موضحًا الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه النوعية من الرسائل. وقال عبدالله السبيعي عبر حسابه على موقع تويتر: “المحتالين قاعدين يسون صحفات عشان يسرقون، آخر شيء صار اليوم رسالة من موقع كاتبين عليها DHL، وهي مزورة، أول ما تدخل وتعطيه هويتك أو بياناتك، مباشرة يقدر يسرقك”. وتابع: “تحذير هام، علامة تحذير منتشر هذي الفترة، قبل العيد رسائل مزورة تدعي ان عندك شحنه من شركات الشحن و تطلب معلوماتك”. وأضاف: ” النصيحة ، لا تضغط على الرابط الموجود في الرسالة، لا تشارك معلوماتك الشخصية ولا معلومات الدفع، خذ الرقم وتأكد من الرقم من خلال موقع شركة الشحن”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لا تضغط على الرابط .. شاهد: خبير تقني يحذر من رسالة “DHL” التي وصلت لعدد كبير من الجوالات في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.