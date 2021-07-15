تراند الفن: بعد خلعه الحذاء خلال تكريمه.. هكذا سقط محمد رمضان من قبل على المسرح (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أثار الفنان محمد رمضان جدلًا كبيرًا بعدما خلع حذاءه خلال تكريمه في مهرجان “Emi Gala”، والخاص بعالم الموضة والأزياء، والذي أقيم في مدينة دبي اليوم الأربعاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.

وشارك رمضان جمهوره فيديو من الحفل في أثناء تكريمه، وظهر خلاله وهو يتقدم المسرح لتسلم الجائزة، وبطريقة ساخرة خلع حذاءه وعلق قائلًا: “من بعد التكريم الأخير مابقتش أثق في أي جزمة”، وذلك على أنغام أغنيته الأخيرة “ثابت”.

وكان رمضان قد أثار ضجة كبيرة أيضًا قبل شهور متصدرًا قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر “جوجل” بعد انتشار فيديو لسقوطه خلال إحدى حفلاته على مسرح في دبي بينما كان في طريقه لتسلم جائزة تكريمه من مهرجان “ضيافة”.

إلا أن محمد رمضان لم يكترث بسقوطه وأخذ يعلق على الأمر بشكل مضحك، إذ نشر حينها إحدى مقاطع لحظة سقوطه، بعد إضافة جزء من إحدى أغانيه الشهيرة عليه، وعلَق رمضان، عبر حسابه الرسمي في انستغرام: “ثقة في الله… ما يوقع إلا الشاطر”.

يُشار إلى أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أحدث كليباته الغنائية “ثابت” والذي تخطت نسب مشاهداته حاجز الـ9 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بعد عدة أسابيع من طرحها.

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