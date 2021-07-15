تراند الفن: أحمد حجازي: “سعيد بوجودي في المنتخب الأولمبي.. ورمضان صبحي أخويا الصغير”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تحدث أحمد حجازي، مدافع منتخبنا الوطني، واتحاد جدة السعودي، عن مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، والمقرر انطلاقها بنهاية يوليو الجاري.

وقال أحمد حجازي في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم: “سعيد للغاية بتواجدي في المنتخب الأوليمبي وأشكر كابتن شوقي غريب على منحي هذه الثقة الكبيرة، وسعيد للغاية بتواجدي في الأولمبياد للمرة الثانية، حيث إن المنتخب الأولمبي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات، وقادرين على تحقيق شيء مميز يليق باسم مصر في الأولمبياد”.

وأضاف مدافع اتحاد جدة السعودي: “رمضان صبحي أخويا الصغير وواحد من كباتن المنتخب، وكابتن شوقي غريب حسم موضوع شارة القيادة منذ اليوم الأول في المعسكر، وأسعى لإضافة شيء للاعبين سواء فنيا أو على مستوى الخبرات”.

وتابع أحمد حجازي قائلًا: “مواجهة إسبانيا ومن بعدها الأرجنتين لن تكون سهلة بالطبع، ولكن نضم نحن مجموعة مميزة من اللاعبين، والمباريات ستكون في التاسعة صباحا وهنصحي الجماهير من بدري”.

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