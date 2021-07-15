تراند الفن: حازم إمام: حزنت لرحيل فيريرا.. و”الثعلب” سبب شهرتي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تحدث حازم إمام، لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي قاد الفارس الأبيض لتحقيق الدوري والكأس موسم 2014.



وأضاف حازم إمام خلال تصريحات تلفزيونية: “فيريرا مدرب عبقري واستطاع نقل الزمالك في موسم 2014 لمكانة مختلفة”.

وواصل قائد الأبيض: “حزنت بشدة على رحيل فيريرا عن الزمالك، وليس وحدي ولكن الجميع حزن على تركه الفريق، بما فيهم اللاعبون البدلاء لأن الجميع كان يحبه”.



وأضاف لاعب الزمالك: “لو استمر فيريرا مع الزمالك مواسم أخرى كان سيحقق إنجازًا شبيهًا لما حققه مانويل جوزيه مع النادي الأهلي”.

واستكمل: “الموسم ده من أهم وأغلى الموسم إليّ كلاعب بصفوف الزمالك، بعدما حققنا بطولتي الدوري والكأس”.

وعن تسميته باسم حازم إمام، قال: “سموني في قطاع الناشئين حازم إمام نسبة للإمبراطور حازم إمام وهو أمر ساعد في شهرتي ولكن لم يسمني والدي نسبة لحازم إمام فأنا مواليد 88 ولكن اسم حازم إمام ساعدني كثيرًا”.

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