تراند الفن: السيطرة على حريق معرض أجهزة كهربائية في البحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على حريق نشب داخل معرض للأجهزة الكهربائية بمدينة دمنهور في البحيرة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمنهور، يفيد باندلاع حريق بمعرض للأجهزة الكهربائية أمام مسجد سيدي عمر وسط مدينة دمنهور.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد 5 سيارات مطافي للسيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق آخر، كان شخص في العقد الرابع من العمر لقي مصرعه؛ نتيجة تعرضه لحالة اختناق جراء حريق نشب داخل منزله بقرية أبو طالب التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية أبو طالب مما نتج عنه وفاة إبراهيم محمد سعيد السيد، 35 عاما، نتيجة اختناق وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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