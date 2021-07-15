نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم عيد الأضحى 2021 من 14 يوليو وحتى 27 يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم عيد الأضحى ، عروض العيد الجديدة من Alothaim، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك تقدم لنا أسواق عبد الله العثيم الآن أقوى الخصومات الخاصة بالتوفير وتحت شعار (هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد)، تم تنزيل كتيب التخفيضات الجديد الخاص بأسواق عبد الله العتيم وتبدأ كل الخصومات والتخفيضات من اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 . وتستمر حتى يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 . وتحوى عروض هذا الأسبوع على الكثير من الخصومات القوية وخاصة على قسم اللحوم، ومع حلول العيد تكثر رحلات الشواء .والطلعات المختلفة للحدائق والمتنزهات المختلفة، وبالطبع كفتة الحاتي المشوية تكون الخيار الأمثل للطلعات والشواء بالعيد والتي يمكنكم معرفة تفاصيل عملها بمنتهى السهولة داخل المنزل.

عروض العثيم عيد الاضحى 14 يوليو 2021

الكثير من التخفيضات في مجلة هذا الأسبوع. وتحوي على الكثير من المنتجات المختلفة والمميزة التي لاغني عنها في أي منزل وفي أي مناسبة. والكثير من الأنواع المختلفة من الدواجن واللحوم التي هي الوجبة الرئيسية للأيام ، ولا يجب أن ننسى الكباب التركي الشهي الذي يمكن عمله من اللحوم الحمراء في المنزل بمنتهى السهولة واليسر، ويكون محبب للكبار والصغار بشكل كبير فهو يتناسب مع كافة الأذواق ، ويمكن عمله في حفلات الشواء بالحدائق والمتنزهات في وقت قصير للغاية نحصل على وجبة شهية ولذيذة.

بالطبع الشئ الذي يجتمع عليه الجميع في فترة الأعياد هي الحلوى المختلفة. والتي تكون موجودة منذ الصباح لكافة الأطفال وتقدم بشكل وفير، ومع الكثير من الخصومات والتخفيضات المقدمة هذا الأسبوع على كافة أنواع الحلوى المختلفة. والتي من ضمنها أيضا الكحك والذي يحب أن يتناوله البعض في الصباح قبل الشواء. والكثير من الخصومات أيضا على المنتجات الغذائية المختلفة ، وبالطبع ذلك لفترة محدودة. مع وجود ضغط كبير على تلك العروض بدءا من اليوم ، وذلك لضمان الشراء قبل حلول العيد والإجازة الخاصة به.

قدمنا لكم أحدث تخفيضات أسواق عبد الله . والتي تستمر حتى 27 يوليو 2021 أو حتى نفاذ الكمية . وسنتابع معكم كافة التخفيضات والعروض الجديدة بمناسبة عيد الأضحى أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بأكملها بالخير واليمن والبركات.