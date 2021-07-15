تراند الفن: سحر الجنس.. لص يختفي بعد سرقة 3 ملايين دولار رفقة عشيقته منذ 28 عامًا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - لقد كانت بداية مخيفة لقصة حب، ناهيك عن سرقة جريئة حولت سيدة إلى واحدة من أكثر النساء المطلوبات في أمريكا، وذلك حينما اقترب رجل أكبر منها بكثير، وهو يحتسي الخمر في حانة في سان فرانسيسكو، وسألها عما إذا كانت تؤمن بالشيطان قبل أن يعرض عليها خطًا من الكوكايين.

بعد أن وقع في رأس روبرت سوليس، 48 عامًا، تم استدراج السيدة إلى عالم مليء بـ “سحر الجنس” والعبادة الشيطانية والطقوس المنومة، وعلى الرغم من علمها بأن عشيقها كان مدانًا في جريمة قتل، انضمت إليه مساعدة التمريض في تنفيذ جريمة جديدة جريئة في لاس فيجاس في عام 1993، حيث سرقت 3 ملايين دولار نقدًا وانطلقت مع الشرطة في مطاردة ساخنة.

القصة المثيرة أعيد تمثيلها مؤخرًا في أحدث سلسلة وثائقية Netflix Heist، والتي تروي كيف تمكن الزوجان من تحقيق “هروب مثالي” لأكثر من عقد من الزمان قبل أن تسلم تالشيف، التي تعاني من الذنب، نفسها.

وحسب ميرور الإنجليزية، حتى يومنا هذا، لم يتم العثور على سوليس بعد – إلى جانب ثروته التي تقدر بملايين الدولارات.

كانت حياة “تالتشيف” تدور بالفعل قبل أن تلتقي بسوليس، عملت كمساعدة ممرضة ترعى المرضى الذين يعانون من مرض الإيدز، وكانت تتغلب على تفكك علاقة كانت “مسيئة قليلًا”.

تحولت الشابة، من “بوفالو” نيويورك، إلى المواد المهلوسة، ودخنت الكوكايين من أجل الهروب، لكن الإدمان واجهها وفقدت وظيفتها.

الجريمة الجديدة على Netflix، سرقة تحكي قصة مذهلة لـ Heather Tallchief، مساعدة التمريض الأمريكية التي وقعت في حب قاتل.

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