تراند الفن: طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة حازم إمام المزمنة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة إصابة حازم إمام بإصابة مزمنة تبعده دائمًا عن المباريات.

وأضاف محمد أسامة، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، فحازم إمام لا يعاني من أي إصابات مزمنة.

وواصل طبيب الفريق قائلًا: “إصابات حازم إمام متنوعة ولا تكون في مكان ثابت، مضيفًا بأن اللاعب دائمًا ما يكون متسرعًا في العودة للمباريات.

واستكمل: “ضغط المباريات يؤثر بشكل كبير على اللاعب، فغير طبيعي أن يرتاح اللاعب لمدة شهر كامل، ثم يخوض خلال شهر أيضا أكثر من مباراة.

واختتم طبيب الفريق، جميع لاعبي الزمالك أصبحوا جاهزين لاستنئاف التدريبات استعدادًا لمباراة غزل المحلة بمسابقة الدوري.

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