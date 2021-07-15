تراند الفن: “تجارية الجيزة” تطالب بمعاملة الهواتف المحمولة مثل السلع الأساسية (مستند)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أرسل محمد إمبابي، رئيس غرفة الجيزة التجارية، خطابا إلى عدة جهات حكومية من تضرر التجار على مستوى محافظة الجيزة، من استمرار الحجز على إكسسوارات الهواتف المحمولة التي تعمل بتقنية البلوتوث.

وطالبت المذكرة المرسلة إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد معيط، وزير المالية، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بضرورة إعادة النظر في تعليمات الجمارك، وعرض التقنيات التي تعمل ببلوتوث على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحة أن هذه التقينة كانت حديثة في ذلك التوقيت الذي صدر فيه القانون منذ نحو 15 عامًا، لكنها الآن أمر أساسي في جميع الأجهزرة الكهربائية والسيارات والهواتف، كما أنها لا تنشئ جهة اتصال خاصة بذاتها ولا يمكن استخدامها دون استخدام تقنية المضيف.

كما طالبت المذكرة وزيرة الصناعة بمعاملة الأجهزة المحمولة معاملة السلع الأساسية في تعاملات الجمارك لما تمثله من أهمية للاقتصاد الرقمي.

في وقت سابق، وافق محمد معيط، وزير المالية، على الإفراج عن الرسائل الموجودة في الجمارك من إكسسوارات المحمول باستثناء الإكسسوارات التي تعمل بتقنية البلوتوث؛ لحين عرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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