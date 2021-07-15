تراند الفن: محمود الونش يتحدث عن المشاركة في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - تحدث محمود حمدي الونش، مدافع فريق الزمالك، ولاعب منتخب مصر الأولمبي، عن مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وقال الونش في تصريحات تلفزيونية: “انضمام محمد صلاح كان سيصبح إضافة كبيرة، لكن اللاعبين الحاليين سيؤدون بشكل جيد، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير المصرية، مضيفًا أن المنتخب بالكامل مستعدون للبطولة بشكل جيد، وسنقدم شيء يضيف للكرة المصرية لأننا نلعب باسم مصر”.

ويقع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم كل من: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

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