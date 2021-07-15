- 1/3
- 2/3
- 3/3
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - صحيفة المرصد : كشفت “الإدارة العامة للمرور”، عن الضوابط التي يسمح بها في تظليل زجاج المركبات بعد تساؤلات وردت إلى حساب “المرور السعودي” على موقع “تويتر”.
وأوضح “المرور السعودي”، أنه يسمح بتظليل زجاج المركبات وفق الضوابط التالية: “أن يكون التظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة”.
وجاء ذلك في ردٍ من “المرور السعودي على سؤال مغرد قال فيه: “هل صحيح التظليل زيرو ون للزجاج الجانبي الأمامي مسموح؟”.
وأشار إلى ضرورة أن “لا تزيد نسبة التظليل على 30%، وأن لا يكون عاكسًا للصورة على هيئة مرآة، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من الشفافية”.
وختم “المرور” بأنه “يجب أن لا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها، كما بين أنه يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل يسمح بالتظليل “زيرو ون” للزجاج الجانبي الأمامي للمركبة؟.. “المرور” يُجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.