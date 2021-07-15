تراند الفن: النتائج الرسمية في انتخابات إدارة البورصة المصرية لدورة 2021-2025

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏42 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة

أسفرت نتائج انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة (2021-2025)، بإجمالي عدد أصوات 249 صوتًا عن فوز كل من رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للتداول، شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم عن مقعد شركات السمسرة، بالإضافة إلى فوز كل من أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، عن الشركات العاملة بخلاف السمسرة.

وعلى صعيد مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، فازت الدكتورة داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالمنصب.

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