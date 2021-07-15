فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن 42 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة
أسفرت نتائج انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة (2021-2025)، بإجمالي عدد أصوات 249 صوتًا عن فوز كل من رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للتداول، شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم عن مقعد شركات السمسرة، بالإضافة إلى فوز كل من أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، عن الشركات العاملة بخلاف السمسرة.
وعلى صعيد مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، فازت الدكتورة داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالمنصب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: النتائج الرسمية في انتخابات إدارة البورصة المصرية لدورة 2021-2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.