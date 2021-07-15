تراند الفن: حريق في “سوبر ماركت” بالطالبية والدفع بـ 4 سيارات إطفاء

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - نشب حريق هائل في سوبر ماركت بمنطقة الطالبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق في شارع عبدالعزيز النادي متفرع من فيصل، بالطالبية وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة 4 سيارات إطفاء.

نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتداد الحريق إلى العقارات والوحدات السكنية وتمت السيطرة على النيران.

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