نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده لعيد الأضحى والمستمرة حتي 17 ذو الحجة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض بنده المقدمة في عيد الأضحى المبارك والتي انطلقت اليوم الأربعاء الموافق الرابع من ذو الحجة وتستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من ذو الحجة 1442وكما اعتادت أسواق بنده على تقديم أفضل العروض وأقوي الخصومات على جميع السلع الغذائية والمنتجات المقدمة داخل أسواقها، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم عروض هايبر بنده المقدمة لعيد الأضحى.

عروض عيد الأضحى من بنده

فول مدمس بالخلطة حدائق كالفورنيا 450 جرام عدد ثلاث حبات بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 17.85 ريال.

معجون طماطم السعودية عدد 2 حبة جاءت بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال.

وتقدم بنده عرض التوفير على كريمة البندق مع الكاكاو ونوتيلا 1000 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 41.95 ريال.

لمحبي الشوكولاته يوجد بعروض بنده شكولاته مشكله 500 جرام 1+1 بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 79.90 ريال، كما يوجد شكولاته كواليني ستربت ماكنتوش 850 جرام بسعر 39.95 بدلاً من 87.50 ريال.

كما يوجد أيضاً صدور دجاج طرية من ساديا كيس وزن 2 كيلو بسعر 43.95 ريال سعودي بدلاً من 51.95 ريال.

عروض اللحوم والدواجن من بنده

يوجد بأسواق بنده عروض لحوم على بعض أنواع اللحوم المقدمة ومنها ما هو بالعظم وبدون عظم مثل كتف عجل بدون عظم سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي وقطع عجل بالعظم سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي، ومن لحم الخروف المتواجد فخد خروف أسترالي بالعظم سعر الكيلو منه 44.95 ريال سعودي وموزة غنم أسترالي بالعظم بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو كما يتوفر أيضاً إسكالوب بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي وبرجر بقري برازيلي 26.95 ريال سعودي.

ومن منتجات اليوم للدواجن المتوفرة بالعروض دجاج فاخر طازج اليوم 100 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال ويوجد شرائح ومكعبات صدور دجاج اليوم 400 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال كما يوجد أيضاً دجاج متبل حراق وتندوري التنمية 600 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

عروض بنده المستمرة حتي 17 ذو الحجة 1442

تقدم بنده عروض كبيرة ومتنوعة على الكثير من المنتجات والسلع الغذائية التي تقدمها مع توفيرات كثيرة على تلك المنتجات تناسب الزوار الراغبين في التسوق مع توفير الأموال والحصول على السلع التي يحتاجها منزلهم بأسعار مناسبة مثل أقوي عروض الأجبان وعروض المخبوزات اليومية والكثير من العروض الأخري.