نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على جميع أنواع الأجبان Hyper Panda وبنده اون لاين Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده Hyper Panda أكبر هايبر موجود في الوطن العربي، وخصوصاً في دول الخليج العربي، ومن ضمن فروعه: فروعه في مدن المملكة العربية السعودية، وفي الإمارات المتحدة، وكذلك في البحرين، وفي قطر، وفي مصر وخارجها، كما تقدم عروض بنده الأسبوعية خصومات ممتازة على العديد من المنتجات الهامة، والأساسية لكل ربة منزل، ولكل أسرة.

عروض بنده الأسبوعية في المملكة Panda

يقدم هايبر بنده ماركت في المملكة العربية السعودية عروض مميزة جداً على على جميع المنتجات الغذائية، ومن ضمنها: العرض المميز على الجبنة الموتزاريلا من ماركة نادك Nadec، كما يتوفر خصم ممتاز على عبوات الحليب الطويل الأجل بالنكهات من ماركة نادك، ويتوفر أيضاً خصومات مميزة على الزبادي الطازجة كاملة الدسم من نادك، وخصم خاص على عبوات كريمة الخفق، والطبخ من نادك، ويتوفر أيضاً خصومات مميزة على الجبنة الفرنسية مع حليب الغنم من فالبريسو.

عروض هايبر بنده اليوم Hyper Panda

كما تتوفر خصومات مميزة من بنده على الزبدة الغير مملحة من ماركة بريذيدون، ويتوفر كذلك العديد من الخصومات على الجبنة الكريمي من ماركة بريذيدون مميزة المذاق، ويتوفر أيضاً تخفيضات عديدة من بنده على الجبنة الشيدر الكوبايات من بريذيدون، ويتوفر أيضاً لديهم خصومات على الجبنة الموتزاريلا المبشورة من ماركة داري المميزة المذاق، وعلى شرائح الجبنة من بريذيدون ايدام، وخصم خاص على الجبنة البيضاء من داري، وعلى الجبنة البريذيدون من ماركة بريذيدون.

خصومات هايبر بندة اليوم Panda

بنده عروض مميزة جداً على جميع المنتجات الغذائية، ومنها: العرض الخاص على سعر عبوات شرائح الجبنة للساندويتشات، والشيدر من ماركة المراعي Al Marai، وكذلك الخصومات المميزة على الزبادي من المراعي كاملة الدسم، وخصومات مميزة على سعر اللبنة الفاخرة كاملة الدسم من المراعي مميزة المذاق، وعروض خاصة على الجبنة الفيتا كاملة الدسم من ماركة المراعي، وأيضاً عروض على الجبنة الموتزاريلا المبشورة كاملة الدسم من المراعي، وخصم آخر على الجبنة القطع المربعات من ماركة المراعي، كما يقدم غيرها من الخصومات من موقع ثقفني الرسمي.