تراند الفن: سيجيرو يصل القاهرة خلال ساعات تمهيدًا لتولى تدريب “سلة الزمالك”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يصل الإسبانى كورو سيجيرو، خلال الساعات القليلة القادمة؛ لوضع الرتوش النهائية على تعاقده مع إدارة الزمالك لقيادة فريق السلة خلال الموسم الجديد.

واتفق مسئولو نادى الزمالك مع سيجيرو لتولى المهمة الفنية لفريق كرة السلة خلفا لمواطنه أوجستى بوش، الذى رفض تجديد تعاقده.

ورحل أوجستي بوش المدرب الإسباني، عن تدريب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على الرغم من تحقيق بطولتين على التولي.

ونجح الزمالك تحت قيادة الإسباني، في تحقيق بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرًا في رواندا تحت رعاية NBA، والتتويج بدوري السوبر المصري على حساب الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود وإنهاء إجراءات تدريبه فريق سلة الزمالك، عقب إنهاء الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد فور وصوله.

وتولى كورو سيجيرو المسؤولية الفنية لفريق نادي ريال بيتيس وريال سرقسطة الاسبانيان، كما درب في فنزويلا.

وحقق الإسباني بطولات كبرى مع الأندية التي تولى تدريبها وأبرزها كان الفوز ببطولة إسبانيا الذهبية LEB وبطولة EBA الإسبانية.

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