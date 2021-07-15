تراند الفن: مصر.. حكم جديد ضد “سما المصري” في قضية مرتضى منصور

صحيفة المرصد : قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس الأربعاء، بتغريم سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بسب وقذف مرتضى منصور.

وقال أشرف ناجي، محامي سما المصري، إنه جرى التصالح في الدعوى بين سما المصري ومرتضى منصور، وفقاً لموقع مصراوي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.