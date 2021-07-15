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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 57 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس الأربعاء، بتغريم سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بسب وقذف مرتضى منصور.
وقال أشرف ناجي، محامي سما المصري، إنه جرى التصالح في الدعوى بين سما المصري ومرتضى منصور، وفقاً لموقع مصراوي.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.
وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.
كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر.. حكم جديد ضد “سما المصري” في قضية مرتضى منصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.