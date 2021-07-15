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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 41 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: كشفت مصادر، عن توصل مجموعة “إم بي سي” التلفزيونية إلى اتفاق نهائي مع شركة الرياضة السعودية المنبثقة عن وزارة الرياضة لتقوم ببث البطولات السعودية.
وقالت المصادر -بحسب “الشرق الأوسط”-: إن بث بطولات “دوري المحترفين السعودي وكأس الملك والمسابقات المحلية كافة؛ اعتبارًا من الموسم الكروي المقبل، سيكون على أن تكون (منصة شاهد) المعنية بالبث”.
وأضافت: أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أبلغ رؤساء الأندية بأن النقل التلفزيوني تم الاتفاق فيه مع الشبكة التلفزيونية الجديدة، وأن الإعلان عن التفاصيل كافة سيتم خلال الأسبوعين المقبلين.
ولم توضح المصادر، ما إذا كان بث بطولتي الدوري وكأس الملك على “منصة شاهد” سيكون مشفرًا أم لا، وسط جدل بين المهتمين بالأوساط الرياضية في المملكة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصادر: “إم بي سي” توصلت لاتفاق مع “وزارة الرياضة” لبث الدوري والكأس على “منصة شاهد” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.