تراند الفن: مصادر: “إم بي سي” توصلت لاتفاق مع “وزارة الرياضة” لبث الدوري والكأس على “منصة شاهد”

صحيفة المرصد: كشفت مصادر، عن توصل مجموعة “إم بي سي” التلفزيونية إلى اتفاق نهائي مع شركة الرياضة السعودية المنبثقة عن وزارة الرياضة لتقوم ببث البطولات السعودية.

وقالت المصادر -بحسب “الشرق الأوسط”-: إن بث بطولات “دوري المحترفين السعودي وكأس الملك والمسابقات المحلية كافة؛ اعتبارًا من الموسم الكروي المقبل، سيكون على أن تكون (منصة شاهد) المعنية بالبث”.

وأضافت: أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أبلغ رؤساء الأندية بأن النقل التلفزيوني تم الاتفاق فيه مع الشبكة التلفزيونية الجديدة، وأن الإعلان عن التفاصيل كافة سيتم خلال الأسبوعين المقبلين.

ولم توضح المصادر، ما إذا كان بث بطولتي الدوري وكأس الملك على “منصة شاهد” سيكون مشفرًا أم لا، وسط جدل بين المهتمين بالأوساط الرياضية في المملكة.