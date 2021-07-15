تراند الفن: ممثل شهير يقاضي شركة استخدمت صورته بالترويج للحشيش

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: رفع الممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين، دعوى قضائية ضد شركة لبيع “القنب الهندي” وهو أحد أنواع الحشيش المخدر، بعد استخدام شخصيته على لوحات إعلانات.

وقد استخدمت شخصية “بورات” التي اشتهر بها كوهين، من أحد أفلامه، لترويج إنتاج القنب الهندي مع عبارة الشخصية الشهيرة “هذا جميل!”

وجاء في حيثيات القضية أن الممثل لم يسبق أن استهلك القنب الهندي، ولن يساهم في ترويجه مهما عرض عليه من مال.

ويطالب الممثل كوهين بتعويض قدره 9 ملايين دولار. ولم يصدر أي رد فعل عن الشركة المروجة للإعلان.

ويتهم الممثل، في القضية التي رفعها الاثنين في ولاية ماساتشوستس، الشركة المروجة للإعلان بانتهاك حقوق الملكية والتضليل في الإعلان.

ويقول محامي الممثل الشهير إن الشركة “جازفت” بافتراض أن ساشا لن يرى الإعلان. وقال المحامي إن شخصية “بورات” لها قيمة تجارية عالية، وسبق أن رفض الممثل عرضا بالظهور في إعلان للسيارات مقابل 4 ملايين دولار.

وجاء في حيثيات الدعوى أن “الحشيش يبقى قضية مثيرة للجدل، ولا ينوي كوهين ترويجه. فضلا عن أن الممثل ولد في عائلة يهودية متدينة، وهو يهودي محافظ على دينه، وفخور بإرثه الثقافي، ولا يريد الضلوع في الجدل ضمن الطائفة حول ما إذا كان بالإمكان استخدام القنب الهندي وفقا للعادات والديانة اليهودية”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.